Угорщина має намір закрити питання щодо закону України «Про освіту» під час наступних переговорів

Угорщина сподівається остаточно закрити питання стосовно суперечок навколо реалізації нового освітнього закону в Україні вже у лютому. Про це повідомив Левенте Модьор, заступник міністра зовнішньої економіки Угорщини після зустрічі в Ужгороді із Василем Боднаром, заступником міністра закордонних справ України. Високопосадовці прибули на Закарпаття, щоб домовитися про наступні кроки у переговорному процесі щодо особливостей навчання рідною мовою представників нацменшин.

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Напередодні Ужгород відвідав верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин Ламберто Заньєр. Він побував в ужгородській спеціалізованій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів із поглибленим вивченням словацької мови та зустрівся з угорською громадою.

У прес-службі Закарпатської облдержадміністрації процитували чільного посадовця ОБСЄ, який наголосив, що Закон має бути збалансований та повинен забезпечувати право на навчання рідною мовою представників національних меншин і водночас забезпечувати вивчення державної мови на належному рівні.

Облдержадміністрація також зазначила, що «важливо донести це до громадян, щоб запобігти спробам політизувати ці питання і створити нові проблеми».

Візит високопосадовців міністерств двох країн – Василя Боднара та Левенте Модьора – був більш публічним. Після спільної зустрічі заступники міністрів прокоментували результати діалогу, головною темою якого стала оцінка ситуації у сфері міжетнічних відносин на Закарпатті.

«Ми провели дуже плідний діалог»

«Ми провели дуже плідний діалог і знайшли, як мені здається, досить багато спільних точок дотику. Насамперед це стосується тематики імплементації освітнього закону. На 14 лютого передбачені консультації угорської громади і Міносвіти, де будуть викладені основні позиції. Цей діалог буде розвиватися з врахуванням позицій цієї громади, щоб пізніше імплементувати в новий закон про середню освіту», – прокоментував результати зустрічі Василь Боднар, заступник міністра закордонних справ України.

За його словами, є бажання з обох сторін знайти безконфліктне вирішення проблем. Вже після 14 лютого має відбутися наступний раунд переговорів між Україною та Угорщиною щодо впровадження нового закону про освіту.

Саме наступні переговори мають поставити крапку над остаточними суперечками української та угорської сторін навколо статті 7 нового Закону про освіту, де йдеться про навчання мовами нацменшин – так вважає Левенте Модьор, заступник міністра зовнішньої економіки Угорщини.

Він зауважив, що за останні роки Угорщина надала Україні 100 мільйонів доларів різних видів допомоги і зацікавлена у тому, щоб Україна розвивалася.

Дуже сподіваємося, що на переговорах ми остаточно зможемо закрити це питання

«За останні місяці дуже велику напругу у відносинах вносив Закон про освіту. Вважаю, що сьогодні ми зробили дуже значний крок уперед у цьому питанні. Тому що уряд України ухвалив рішення – у лютому прийняти представників угорської меншини і почати переговори з ними щодо реалізації закону. Ми отримали обіцянку про те, що у теперішній освітній системі не відбудеться жодних змін, без того, щоб узгодити це з представниками нацменшин. Це дуже перспективний підхід і ми дуже сподіваємося, що на переговорах ми остаточно зможемо закрити це питання», – зазначив Левенте Модьор.

Окрім міжетнічних відносин, сторони обговорили також питання транскордонної співпраці.

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