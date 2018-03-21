Подорож до Антарктиди-2018: це остання річна експедиція, яка складається виключно з чоловіків

Виконувач обов’язків начальника Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий заявив, що в 2018 році річна експедиція на українську антарктичну станцію Вернадського є останньою, яка складається виключно з чоловіків.

«Це остання зимівка, яка складається виключно з чоловіків. Ми повертаємо практику гендерної рівності, щоб нарівні з чоловіками на станції проводили дослідження і жінки, давали блискучі наукові результати. Гадаю, що склад наступної річної експедиції вже буде зовсім іншим», – сказав Дикий, якого цитує прес-служба Міністерства освіти і науки.

Завтра, 22 березня, в Антарктиду вирушить 2 українські експедиції. Одна, до складу якої увійшли 12 чоловіків – 7 науковців і 5 технічних працівників, – перебуватиме на станції цілий рік.

Учасники річної експедиції проводитимуть метеорологічні, біологічні і геофізичні дослідження. Наприклад, продовжать безперервні спостереження за зміною клімату, станом озонової діри, вивчатимуть зміну рівня моря, аномальне магнітне поле, популяції пінгвінів.

У складі сезонної експедиції також працюватимуть 12 науковців. Вони працюватимуть під час перезмінки 22-ї та 23-ї УАЕ – впродовж майже трьох тижнів. Вчені, зокрема, відбиратимуть зразки для досліджень, заявки на які подали 20 науково-дослідних закладів України.

«Відновлення повноцінних сезонних експедицій під час антарктичного літа – це одна з наших головних цілей. Бо останнім часом щороку їхня тривалість постійно зменшувалася, і торік «сезонка» взагалі продовжувалася два з половиною дні. Цього року ми розширили її тривалість до 18 днів», – пояснив Дикий.

1 березня 12 учасників нової щорічної експедиції на українську антарктичну станцію Вернадського закінчили обов’язкове навчання. Наприкінці березня учасники експедиції вирушать на станцію Вернадського.

У 1996 році Велика Британія продала Україні одну зі своїх антарктичних станцій «Фарадей» за символічний 1 фунт стерлінгів. Такий щедрий «дарунок» пояснюється просто: обслуговування зайвої дослідницької бази коштує чимало та й на те, щоб її закрити, також необхідно багато часу й коштів. Відтоді Україна стала однією з держав, які мають свою базу в Антарктиці. Станцію було перейменовано на честь академіка Вернадського.