Уряд скасував можливість оформити паспорт громадянина України у формі книжечки

Кабінет міністрів України скасував можливість оформлення паспорта громадянина України у формі книжечки. Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду.

Кабмін змінив свою постанову №302 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису й порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним і знищення паспорта громадянина України».

Із документа виключили норму, яка передбачає, що поки підрозділи Державної міграційної служби не будуть повністю забезпечені ресурсами, необхідними для оформлення й видачі паспортів у формі ID-картки, паспорт може оформлятися у формі книжечки.

Від 1 січня 2016 року в Україні почали видавати внутрішні паспорти нового зразка у вигляді пластикової ID-картки. Чинне законодавство не передбачає примусової заміни паперових внутрішніх паспортів громадян на пластикові ID-картки з електронним чипом. За приблизними підрахунками, вся Україна остаточно перейде на ID-картки вже за 4 роки.