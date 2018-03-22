Поліція вилучила вибухівку в пасажира метро у Києві

Правоохоронці метрополітену виявили на станції метро «Житомирська» у Києві пасажира, який віз у рюкзаку тротилову шашку, пластид, запали і детонатори. Як йдеться в повідомленні поліції, із затриманим спілкуються співробітники СБУ. Як повідомив начальник столичного управління поліції Андрій Крищенко, затриманий є 28-річним уродженцем Волині, який близько 6-ї ранку їхав у підземці в центр Києва.

«Вилученого достатньо, аби знищити, наприклад, тролейбус, вагон метро чи кілька автомобілів», – прокоментував Крищенко.

У поліції повідомили про посилені заходи безпеки сьогодні в урядовому кварталі, також задіяні додаткові сили у громадських місцях, на станціях метрополітену, зупинках громадського транспорту, на вокзалах та в аеропорту.