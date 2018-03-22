Суд ЄС відмовився вилучити Ставицького з санкційного списку

Суд Європейського союзу відхилив клопотання колишнього міністра енергетики України Едуарда Ставицького, який просив вилучити його з санкційного списку ЄС, куди його внесли за незаконне привласнення державних коштів України,

Рішення ухвалене 22 березня, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

У січні цього року Генеральна прокуратура України повідомила, що завершила розслідування справи щодо колишнього міністра енергетики й вугільної промисловості Едуарда Ставицького.

Ставицький є підозрюваним за статтями «заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем», «службове підроблення» і «використання свідомо підробленого документа».

У травні 2017 року Інтерпол припинив міжнародний розшук Ставицького.

Раніше повідомлялось, що Едуард Ставицький переховувався в Ізраїлі як громадянин цієї країни під іменем Натан Розенберг.