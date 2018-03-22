Чехія: 6 людей загинули унаслідок вибуху на хімічному заводі

Шість людей загинули унаслідок вибуху на хімічному заводі в місті Кралупи-над-Влтавоу на півночі Чехії, повідомила речниця пожежної служби Владіміра Керекова.

Вона додала, що кількість постраждалих наразі не встановлена.

Інший речник пожежної служби, Петр Свобода, заявив, що загрози подальших вибухів на заводі немає. За його словами, щонайменше двох травмованих шпиталізували.

Міський голова Петр Холечек в ефірі чеського суспільного телебачення повідомив, що вибухнула цистерна з невизначеною речовиною. Він запевнив, що загрози безпеці міста немає.

Про причину вибуху наразі не повідомляють.