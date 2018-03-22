СБУ: викрите угруповання, яке діяло з метою розпалювання міжнаціональної ворожнечі

У Чернігові викрите угруповання, яке на замовлення російських спецслужб діяло з метою розпалювання міжнаціональної ворожнечі, повідомила Служба безпеки України.

За словами правоохоронців, учасники угруповання причетні до здійснення низки актів вандалізму щодо об’єктів польської та єврейської культурно-релігійної спадщини на території Сумської та Волинської областей.

«Оперативники спецслужби задокументували, що в ніч з 25 на 26 грудня 2017 року в селі Мельники Шацького району на Волині зловмисники обмалювали та розбили хрести братської могили польських прикордонників, які загинули у вересні 1939 року в боях з червоною армією. У ніч з 29 на 30 грудня 2017 року вандали нанесли антисемітський напис на будівлі іудейської громади «Єврейський дім» у Сумах», – заявили в СБУ.

Правоохоронці стверджують, що вилучили під час обшуків у помешкання фігурантів вісім тротилових шашок, п’ять гранат РГД-5, холодну зброю, антиукраїнську символіку та інші матеріали, які підтверджують їх протиправну діяльність.

У СБУ повідомили, що відкрили кримінальне провадження за трьома статтями – «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України», «державна зрада» та «створення злочинної організації».