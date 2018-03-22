Поліція заявляє про затримання двох підозрюваних у викраденні погруддя Лесі Українки в Києві

Поліція Києва повідомляє про затримання двох чоловіків, підозрюваних у викраденні погруддя Лесі Українки з фасаду будівлі музею поетеси в Києві.

«Ми встановили, що 33-річний та 32-річний кияни викрали меморіальну дошку, розбили її на маленькі шматки і здавали їх у пункти прийому металобрухту. Одну частку дошки ми вилучили і долучили до кримінального провадження як речовий доказ. Чоловікам вже оголосили підозри у скоєнні злочину за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України – це крадіжка, вчинена у великих розмірах», – цитує сайт поліції керівника Головного управління Національної поліції у Києві Андрія Крищенка.

За повідомленням, за рішенням суду, на час розслідування зловмисникам обраний запобіжний захід – домашній арешт. Одному із них – цілодобовий, другому – від 22:00 до 06:00 години. За вчинене їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про викрадення погруддя стало відомо на початку місяця.

Як заявили в Музеї видатних діячів української культури, скульптурна композиція прикрашала будівлю у Києві по вулиці Саксаганського, 97 понад 40 років. Тут від 1899 по 1909 років мешкала Леся Українка та її родина, а з 1960 року працює музей поетеси.