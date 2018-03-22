Львівська міськрада підтримала відмову від маршруток до 2024 року

Львівська міська рада вирішила підтримати електронну петицію, яка вимагає відмови від маршруток, а також перейти на електротранспорт і автобуси.

Як повідомляє прес-служба міськради, депутати ухвалили рішення про підтримку петиції, а також уточнили, що відмова від маршруток має бути реалізованою впродовж п’яти років.

Міськрада має підготувати дорожню карту щодо реалізації відмови.

21 січня 2018 року була зареєстрована електронна петиція «Вимагаємо відмовитись від маршруток і перейти на електротранспорт та зручні автобуси!». Петиція набрала необхідних 500 голосів для винесення на розгляд міськради. Автор петиції вважає, що «функціонал маршруток не справляється з пасажиропотоком Львова: вони переповнені, брудні й небезпечні для життя». У петиції пропонується «розробити дворічний план повної відмови від маршруток з подальшим переходом на тролейбуси, електроавтобуси та автобуси, які курсуватимуть за чітко визначеним графіком».