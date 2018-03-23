ДСНС попереджає про можливі підтоплення у «місті на воді» Вилкові

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили про можливе підтоплення окремих ділянок міста Вилкове на Одещині.

«23 березня на річці Дунай біля міста Вилкове внаслідок впливу нагінного вітру очікується рівень води 150-160 сантиметрів, при досягненні і перевищені відмітки 155 сантиметрів можливе підтоплення понижених незаселених ділянок міста», – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, рівень води в Дунаї 22 березня біля Вилкова становив 140 сантиметрів над нулем поста.

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні переважно без опадів, дощі очікуються в південних регіонах. Температура повітря вдень від -1 до +3.

Місто Вилкове розташоване в українській частині дельти річки Дунай, має велику кількість каналів, жителі пересуваються переважно на човнах.