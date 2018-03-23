Чехія: більшість загиблих від вибуху на хімічному заводі були громадянами Румунії

П’ятеро із шести людей, які загинули в результаті вибуху на хімічному заводі в Чехії, були громадянами Румунії, мовиться в повідомленні Міністерства закордонних справ Румунії 23 березня. Громадянство шостої людини наразі не повідомляють.

Президент Румунії Клаус Йоханніс доручив уряду і дипломатичному персоналу забезпечити допомогу сім’ям жертв.

22 березня на хімічному заводі в місті Кралупи-над-Влтавоу, що за 30 кілометрів на північ від Праги, стався вибух під час очищення резервуару. В результаті 6 людей загинули, двоє зазнали тяжких травм. Влада повідомила, що немає ризику від вибуху для здоров’я місцевих жителів.

Завод є частиною нафтопереробного комплексу, що входить до чеської хімічної групи Unipetrol, контрольованої польською компанією PKN. Жертви працювали на підрядника. Розслідування вибуху триває.