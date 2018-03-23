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23 Березень 2018, Київ 15:21
Новини | Міжнародні

Прем’єр Франції: захоплення заручників у Требі, ймовірно, є терактом

Поліція біля супермаркету в Требі, де невідомий захопив заручників, Франція, 23 березня 2018 року

Захоплення заручників у місті Треб на південному заході Франції, ймовірно, є терористичним актом, заявляє прем’єр-міністр Франції Едуар Філіпп.

«Ситуація із захопленням заручників у Требі: вся інформація вказує на те, що це терористичний акт. Скорочую свій візит до Мюлуза і повертаюся в Париж», – написав прем’єр у Twitter 23 березня.

Раніше сьогодні французькі ЗМІ повідомили, що озброєний чоловік відкрив стрілянину і взяв заручників в супермаркеті в невеликому місті Треб на південному заході Франції. Як повідомили французькі ЗМІ, нападник оголосив себе прихильником екстремістської організації «Ісламська держава».

У Twitter МВС Франції з'явилося повідомлення про поліцейську операцію в комуні Треб. Про число заручників поки що немає інформації.

За повідомленнями з правоохоронних структур, на які посилається агентство AFP, при захопленні заручників був поранений поліцейський. На місце події прибув антитерористичний підрозділ французької жандармерії, район оточений.

У супермаркеті на півдні Франції невідомий захопив заручників (відео)
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У супермаркеті на півдні Франції невідомий захопив заручників (відео)

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