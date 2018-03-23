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23 Березень 2018, Київ 17:13
Новини | Політика

Порошенко призначив екс-заступника міністра внутрішніх справ головою Волинської ОДА

Петро Порошенко призначив Олександр Савченка головою Волинської ОДА

Президент України Петро Порошенко призначив новим головою Волинської обласної держадміністрації 60-річного Олександра Савченка.

Він змінив на посаді Володимира Гунчика, якому, за словами президента, «запропонували іншу роботу».

У 2017 році Савченко був заступником голови Київської ОДА. До цього працював директором департаменту економічної, промислової, інформаційної безпеки та управління ризиками компанії «Нафтогаз України». У період з 2007 до 2010 року був заступником Міністра внутрішніх справ України – начальником міліції громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ України.

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