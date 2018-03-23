МВС: обшуки в АТЕКу стосуються можливого заволодіння майном на 54 мільйони гривень

Обшуки на заводі АТЕК у Києві стосуються можливого заволодіння майном на 54 мільйони гривень, повідомив речник Національної поліції України Ярослав Тракало, передає прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

«Співробітники Національної поліції проводять перевірку фактів можливого заволодіння майном ПрАТ АТЕК на 54 мільйони гривень. Слідчі дії проходять в офісних адмінбудівлях ПрАТ, де слідчі проводять виїмку документації», – сказав Тракало.

Він додав, що слідчі дії проводять на території кількох українських областей.

Вранці 23 березня політична партія «Національний корпус» повідомила про блокування спецпідрозділом поліції приміщення свого «хабу» на території заводу АТЕК. Тракало тоді заявляв, що жодні політичні чи громадські формування, які можуть перебувати на території заводу, «не є предметом зацікавленості з боку Національної поліції».