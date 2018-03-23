Новий омбудсмен планує відвідати окуповані райони Донбасу і Крим

Новий уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова має намір відвідати підконтрольні бойовикам райони Донбасу і анексований Росією Крим, повідомила прес-служба омбудсмена.

«Поїхати на окуповану територію дуже складно, але я буду працювати таким чином, щоб все ж таки я могла туди поїхати, у тому числі й на територію Криму», – сказала уповноважений парламенту з прав людини.

Верховна Рада призначила омбудсменом народного депутата з фракції «Народний фронт» Денісову 15 березня.

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch повідомляє, що російська влада в анексованому Криму посилили переслідування кримських татар під різними приводами з метою повного придушення інакомислення на півострові.

У звіті правозахисників вказано, що з березня 2014 року на півострові «російська влада і її довірені особи піддали членів кримськотатарського народу і їх прихильників, в тому числі журналістів, блогерів, активістів та інших людей, переслідуванням, залякуванням, погрозам, незаконним обшукам, фізичним нападам».