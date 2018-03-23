У штабі призначили перевірку через надання даних про відсутність обстрілів 22 березня

У штабі АТО заявляють про призначення службової перевірки через несвоєчасне надання інформації про обстріли на Донбасі 22 березня.

Як повідомляє прес-центр штабу, після уточнення інформації виявилося, що 22 березня на Донеччині були обстріли зі стрілецької зброї з боку бойовиків.

Раніше штаб АТО повідомляв про відсутність обстрілів з боку бойовиків 21-22 березня.

Проте військові з 93-ої окремої механізованої бригади стверджували, що 22 березня підтримувані Росією бойовики використовували стрілецьку зброю і гранатомети.

«Приблизно о 14:00 противник обстріляв одну з позицій бригади зі снайперської гвинтівки, після чого протягом всього вечора бойовики вели вогонь в наш бік із великокаліберного кулемету (близько 30 черг), стрілецької зброї. З 20:20 до 21:00 ворог стріляв зі снайперської гвинтівки, автоматичного гранатомету АГС-17 та РПГ, на щастя, без жодної шкоди для наших бійців», – повідомили в бригаді.

Згідно з домовленостями тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, черговий режим припинення вогню мав розпочатися з початку доби 5 березня. Сторони неодноразово заявляли про його порушення і звинувачували в цьому одна одну.