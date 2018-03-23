Обстрілів укріплень ЗСУ за минулу добу на Донбасі не було – штаб

У штабі української воєнної операції на Донбасі повідомили, що 22 березня в зоні проведення АТО підтримувані Росією бойовики не здійснили жодного обстрілу.

«Обстрілів наших укріплень не зафіксовано. Українські військовослужбовці продовжують неухильно дотримуватися оголошеного з опівночі 5 березня «всеохоплюючого перемир’я» та Мінських угод», – йдеться в повідомленні.

Водночас в угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових у обстрілі у четвер селища Зайцеве. Як повідомляють сайти бойовиків, під обстріл потрапили співробітники одного з комунальних підприємств, ніхто не постраждав. В угрупованні «ЛНР» не інформують про бойові дії 22 березня.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергову спробу відновити режим припинення вогню, як «повний і безстроковий», з 00:01 години 5 березня. Але він був порушений уже в перші години дії, як і попередні перемир’я. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.