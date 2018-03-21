Бойовики упродовж дня не здійснили жодного обстрілу на Донбасі – штаб

У штабі української воєнної операції на Донбасі повідомили, що у нічні, денні та вечірні години 21 березня в зоні проведення АТО не пролунало жодного пострілу з боку підтримуваних Росією бойовиків.

«У першу половину доби режим всеохоплюючого перемир’я на лінії розмежування сторін бойовиками незаконних збройних формувань дотримувався. Станом на 18:00 обстрілів з боку сил російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Ситуація перебуває під контролем українських захисників», – йдеться в повідомленні.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» також не інформують про бойові дії 21 березня.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергову спробу відновити режим припинення вогню, як «повний і безстроковий», з 00:01 години 5 березня. Але він був порушений уже в перші години дії, як і попередні перемир’я. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.