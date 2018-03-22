Бойовики другу добу не порушують режим припинення вогню – штаб

Підтримувані Росією бойовики вже другу добу не порушують режим припинення вогню на Донбасі, повідомляє штаб української воєнної операції в регіоні.

«Від початку доби на лінії розмежування сторін зафіксовано повне дотримання режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Станом на 18:00 на усіх ділянках нашої оборони обстрілів українських позицій не було», – заявили в штабі.

Українські військові повідомляли про повне дотримання перемир’я і 21 березня.

Водночас бойовики «ДНР» звинуватили українську армію в обстрілі селища Зайцеве біля Горлівки. В угрупованні «ЛНР» не повідомляють про порушення режиму припинення вогню з боку ЗСУ.

Згідно з домовленостями тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі черговий режим припинення вогню мав розпочатися з початку доби 5 березня. Сторони неодноразово заявляли про його порушення і звинувачували в цьому одна одну.