США: у Вашингтоні десятки тисяч людей збираються на протест щодо зброї
У США десятки тисяч учнів середніх шкіл та інші протестуючі збираються у Вашингтоні для участі у масовому мітингу за запровадження більш жорсткого законодавства щодо контролю зброї.
Організатори очікують, що в мітингу візьмуть участь близько 500 тисяч людей. Подібні демонстрації також заплановані в десятках інших міст США.
Чиновники у Вашингтоні попереджають про проблеми з рухом і затримки громадського транспорту у зв’язку з протестом.
Ці мітинги відбуваються після стрілянини у лютому в Паркленді, середній школі Флориди, тоді 19-річний чоловік з автоматом вбив 17 людей.
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