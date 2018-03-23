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24 Березень 2018, Київ 02:12
Новини | Міжнародні

США: у Вашингтоні десятки тисяч людей збираються на протест щодо зброї

Молоді люди протестують біля Білого дому у Вашингтоні, США, 14 березня 2018 року, архівне фото

У США десятки тисяч учнів середніх шкіл та інші протестуючі збираються у Вашингтоні для участі у масовому мітингу за запровадження більш жорсткого законодавства щодо контролю зброї.

Організатори очікують, що в мітингу візьмуть участь близько 500 тисяч людей. Подібні демонстрації також заплановані в десятках інших міст США.

Чиновники у Вашингтоні попереджають про проблеми з рухом і затримки громадського транспорту у зв’язку з протестом.

Ці мітинги відбуваються після стрілянини у лютому в Паркленді, середній школі Флориди, тоді 19-річний чоловік з автоматом вбив 17 людей.

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