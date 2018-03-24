Американські і російський астронавти прибули на МКС

Космічний корабель «Союз» із двома американськими астронавтами і російським космонавтом на борту 23 березня ввечері пристикувався до Міжнародної космічної станції.

За два дні до цього космічний корабель стартував із російського космічного комплексу космодрому «Байконур» у Казахстані.

Астронавти НАСА Дрю Фойстел і Ріккі Арнольд, а також російський космонавт Олег Артем’єв приєднаються до Антона Шкаплерова з «Роскосмосу», Скотта Тінґла з НАСА і Норісіге Каанаї (Японське агентство аерокосмічних досліджень).

Нова команда планує провести близько п’яти місяців на космічній станції.

Артем'єв взяв футбольний м’яч до МКС, який, як очікується, буде використаний під час церемонії відкриття Чемпіонату світу з футболу 2018 року, що відбудеться 14 червня в Москві.

Очікується, що космонавт Антон Шкаплеров привезе м’яч на Землю, коли він повернеться за два тижні до матчу.