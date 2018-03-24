У Запоріжжі відкрили пам’ятну дошку В’ячеславу Чорноволу

24 березня у Запоріжжі урочисто відкрили пам’ятну дошку дисиденту, лідерові Народного руху України В’ячеславу Чорноволу.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, дошку відкрили на будівлі кінотеатру «Байда», де Чорновіл під час під час свого останнього візиту до міста зустрічався з місцевими представниками Народного руху і городянами. Ініціаторами відкриття меморіального знаку виступили місцеві представники Народного руху України.

Як розповіли присутні на заході учасники Народного руху, В’ячеслав Чорновіл неодноразово відвідував місто, а у 1990-1991 роках брав участь у низці знакових для національного руху подій, що відбувались у Запоріжжі.

У серпні 1990 року він долучився до святкування 500-річчя Запорізького козацтва, в якому взяли участь півмільйона людей. А у 1991 році В’ячеслав Чорновіл був присутній на 2-му фестивалі «Червона рута», що відбувався у Запоріжжі.

«Він побував ще під час святкування 500-річчя Запорізького козацтва тут. На «Червоній руті» він вручив свого годинника Анатолію Сердюку (запорізький співак – ред.) за виконання пісні, яка навіть претендувала на гімн України https://www.radiosvoboda.org/a/24700073.html. Потім перед самим референдумом побував у нас в Запоріжжі. Я особисто виїжджав зустрічати його на межу Запорізької і Дніпропетровської областей. І потім Чорновіл виступав у нас в обласній раді – на сесії, перед депутатами обласної ради. Це був інтелектуал. Він бачив майбуття на багато років уперед. І те, що він колись казав, що Росія – не друг нам, а ворог, то воно виправдалося. А він ще в ті роки говорив про це», – розповів перший керівник запорізького осередку НРУ Костянтин Лямцев.

В’ячеслав Чорновіл – український політичний діяч, дисидент, журналіст, в 2000 році був удостоєний звання Герой України. У 1999 році трагічно загинув в автомобільній аварії. За офіційною версією, автомобіль В’ячеслава Чорновола 25 березня 1999 року врізався в «КамАЗ» із причепом. В’ячеслав Чорновіл і його водій Євген Павлов загинули на місці ДТП. Слідство упродовж років озвучує різні версії, але друзі і син загиблого Тарас Чорновіл переконані, що це було політичне вбивство.

Генеральний прокурор Юрій Луценко обіцяв парламентарям розслідувати обставини смерті лідера «Народного руху України» В’ячеслава Чорновола, як тільки завершить справи екс-президента Віктора Януковича і Майдану.