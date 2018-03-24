У Пакистані суд виправдав 20 людей у справі про спалення живцем подружжя християн

Суд у Пакистані виправдав 20 людей у справі про причетність до спалення живцем подружжя християн у 2014 році, яке помилково звинуватили у богохульстві.

У 2014 році в місцевості Кот-Радга-Кішан 26-річний Шехзад на прізвисько Масіх («християни») і його дружина 24-річна Шама були спалені живцем у промисловій печі юрбою людей, яка підозрювала їх в «паплюженні Корану». Ці звинувачення в результаті не підтвердилися. Поліція заарештувала десятки селян у справі. Пізніше у 2016 році судом до смертної кари були засуджені 5 осіб, ще 10 були засуджені на різні терміни арешту через сприяння у вбивстві. Водночас 93 підозрюваних були виправдані.

24 березня прокуратура заявила, що суд виправдав підозрюваних, яким були висунуті звинувачення у справі на пізнішій стадії.

Вбивство подружжя християн викликало критику міжнародної спільноти законів про богохульство у Пакистані, що були запроваджені ще у 1980-х роках.

Державний департамент США заявляє, що закони про богохульство Пакистану часто використовуються як виправдання «судів Лінча».