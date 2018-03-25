У США відкинули пропозицію Росії збудувати пам’ятник радянським військовим льотчикам

Влада міста Елізабет в американському штаті Нью-Джерсі відкинула пропозицію міністерства оборони Росії спорудити пам’ятник на честь співпраці СРСР та США в Другій світовій війні. Монумент висотою 13 футів (це майже 4 метри) та вагою 25 тонн мав бути встановлений біля колишньої штаб-квартири «Проекту Зебра», в межах якого сотні радянських авіаторів проходили підготовку для бойових дій проти нацистів.

Міська рада Елізабет схвалила п’ятьма голосами проти трьох рішення, що відкидає підписаний раніше меморандум про взаєморозуміння, та заявила, що це є свідченням нинішніх проблем між двома країнами.

«Я розумію, що це стосується пошани полеглих героїв часів Другої світової війни, і у нас є американці, які воювали у Другій світовій війні та поховані в Росії, але то був інший час», – сказала депутат міської ради Аніта Гаммер.

Інший депутат Джонні Волтон заявив про стурбованість тим, що росіяни могли б поставити у пам’ятник якесь обладнання для дистанційного втручання в мережу Інтернет або електричну мережу. «Відомо, що росіяни є експертами з хакерства, і ми могли б отримати ситуацію, коли найбільша база берегової охорони нікому не може допомогти, оскільки Росія контролює наші (комп’ютерні – ред.) мишки», – вказав Волтон.

У США нині триває кілька розслідувань імовірного втручання Росії в американські вибори 2016 року.