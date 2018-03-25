«Я обурений, що замовники вбивства Чорновола досі не названі» - Ігор Калинець

У Львові 25 березня вшанували пам’ять відомого українського діяча, дисидента В’ячеслава Чорновола. До пам’ятника лідерові Народного руху України прийшли покласти квіти і його соратники.

«Ми втратили ідейного провідника, який міг вказувати, куди мала би прямувати Україна. Ми втратили борця, не тільки ідейного, а й конкретного теоретика, який своїм прикладом показував би розвиток країни. Коли жив Чорновіл, то я знав, що те, що він каже, правда, чи майже правда, - що то святе. А сьогодні немає людини, на яку б могли орієнтуватись, у кого вчитись, послухати і отримати слово надії. Немає сьогодні лідера нації. Я обурений, що досі не названі ті, хто замовив убивство Чорновола», – наголосив Радіо Свобода соратник В’ячеслава Чорновола Ігор Калинець.

Біля пам’ятника відбувся молебень за душу загиблого. Побратими українського діяча говорили, що варто видати десять томів його праць.

25 березня 1999 року життя 62-річного В’ячеслава Чорновола обірвалось внаслідок аварії на дорозі. За офіційною версією, автомобіль, у якому він їхав, врізався в «КамАЗ» із причепом.

В’ячеслав Чорновіл і його водій Євген Павлов загинули на місці ДТП. Версії слідства від дня трагедії змінювались багато разів. Нинішній Генеральний прокурор Юрій Луценко, за словами Тараса Чорновола, обіцяв парламентарям розслідувати обставини смерті Чорновола, щойно завершить справи екс-президента Віктора Януковича і Майдану.

Чорновіл двічі був арештований радянською владою. У 1967 році – на три роки, які провів у таборах суворого режиму. Коли вийшов на волю у 1969 році, організував видання підпільного журналу «Український вісник».

Вдруге його було засуджено у числі 89 шістдесятників у 1972 році. Був звільнений у 1985 році. У 1988–1989 роках В’ячеслав Чорновіл і його соратники збирали багатолюдні мітинги у Львові, очолили політичний і громадський процеси в Україні.

У 1990 році В’ячеслав Чорновіл був обраний народним депутатом України і керував Львівською областю. Він двічі, в 1991 та 1999 роках, був кандидатом у президенти України, але не дожив до дня голосування восени 1999 року.