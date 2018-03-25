У Києві українці привітали білорусів із ювілеєм БНР

У Києві на майдані Незалежності відбулася акція з нагоди 100-річчя проголошення Білоруської Народної Республіки. Акцію провели представники Білоруського центру «Сябри», тактичної групи «Білорусь» та інших організацій.

До святкування приєдналися близько 100 українців і білорусів. Під час акції пролунали, зокрема, пісні білоруського добровольця Олександра Черкашина, який загинув на сході України.

Після акції на майдані Незалежності учасники акції поклали квіти до пам’ятника білорусу Михайлу Жизневському, одному з перших загиблих на Євромайдані, а також ще одному Герою Небесної сотні Якову Зайку, колишньому депутату Верховної Ради, білорусу за походженням.

Учасники акції пройшли під біло-червоно-білими прапорами з майдану Незалежності до вулиці Грушевського.

Святкові акції з нагоди 100-річчя БНР відбулися також в інших країнах світу – Канаді, США, Чехії, Польщі, Швейцарії, Литві, Латвії, Ізраїлі тощо.

У Білорусі силовики 25 березня затримували прихильників опозиції, які прагнули в не санкціонований владою спосіб відзначити «День Волі» – неофіційне свято з нагоди 100-річчя від дня проголошення незалежності Білоруської Народної Республіки.

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За повідомленням білоруської служби Радіо Свобода, затримання розпочалися за кілька днів до ювілею і тривали в неділю. Лише в Мінську затримані близько 50 людей, серед яких і лідер опозиції Микола Статкевич.

У Білорусі цього року вперше за час правління Олександра Лукашенка влада не перешкоджає відзначенню історичної дати, натомість сприяє офіційно схваленим концертам в обласних центрах та великих містах.