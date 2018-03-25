У більшості областей України в понеділок буде сонячно – синоптики

На більшій частині території України понеділок, 26 березня, буде сонячним завдяки антициклону. Про це повідомляють як українські, так і зарубіжні синоптики.

«Понеділок буде в більшості областей України завдяки антициклону на ім’я Йост сонячним, із сухим повітрям. Сонце дозволить прогріти повітря вже до оптимістичних 4 – 9 градусів тепла. А де більше припече, то й вище. Найближча ніч ще може підморожувати, тому вранці на роботу йдіть обережніше, ще слизько», – попереджає синоптик Наталка Діденко й додає, що «лід на річках та ставках стає тоншим і тоншим, тому рибалкам краще вже триматися на березі».

Про це ж попереджали ще зранку 25 березня й українські рятувальники.

Сайт Норвезького метеорологічного інституту підтверджує прогноз української колеги. У Києві, за цими даними, повітря 26 березня прогріється до +5, у Дніпрі та Харкові – до +2, у Львові пікове значення становитиме +9. А от в Одесі, хоч і буде помірно тепло (до +5), але опівдні сонцю заважатимуть хмари, надвечір можливий і дощ.