Рада доброчесності заявила, що більше не братиме участь у процесі оцінки суддів

Громадська рада доброчесності заявила, що припиняє свою участь у процесі кваліфікаційного оцінювання суддів.

«Аби влада, розхвалюючи досягнення судової реформи, перед українцями та міжнародними організаціями вкотре не використала громадськість, Громадська рада доброчесності вирішила припинити свою участь у квазіпроцесі очищення суддівського корпусу. Члени ГРД сподіваються на підтримку в очах суспільства і зроблять усе, аби процес оцінювання суддів відбувся прозоро та ефективно», – заявили в організації.

У Громадській раді доброчесності заявили, що її активістів «технічно витиснули» з процесу переатестації суддів.

«На суддівському конвеєрі Вищої кваліфікаційної комісії суддів влаштовує суддям псевдоперевірку їхнього професійного рівня та доброчесносності. Для того, аби громадськість не перешкоджала такій діяльності, Комісія своїми змінами до Регламенту оцінювання суддів технічно «витиснула» Громадську раду доброчесності з одного з головних етапів судової реформи - переатестації суддів», – заявили в ГРД.

Відповідно до закону «Про судоустрій і статус суддів» Громадська рада доброчесності збирає, перевіряє і аналізує інформацію щодо судді або кандидата на посаду судді, надає її Вищій кваліфікаційній комісії суддів. Також Рада має право надавати висновки про невідповідність судді або кандидата на посаду судді критеріям професійної етики та доброчесності.

Перші офіційні збори Громадської ради доброчесності відбулися 23 листопада 2016 року.