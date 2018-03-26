Штаб АТО: бойовики стріляли 44 рази, 1 військовий загинув, 1 травмований на Донбасі

Один український військовий загинув, один поранений на Донбасі унаслідок обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків 25 березня, інформує штаб української воєнної операції. У штабі заявили, що сепаратисти відкривали вогонь 44 рази.

За даними українських військових, на донецькому напрямку бойовики напередодні стріляли в Опитному, Лебединському, Широкині, поблизу Пісків, Талаківки, Авдіївки, Богданівки, Новотроїцького, Водяного, шахти Бутівка, Верхньоторецького, Павлополя, Гнутова, Кам’янки, Мар’їнки та Красногорівки.

На луганському напрямку було зафіксовано 2 обстріли позицій ЗСУ – в Новгородському та Троїцького, додали в штабі.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілах в районі Талаківки. В угрупованні «ЛНР» заявили, що ЗСУ стріляли у неділю один раз – поблизу села Нижнє Лозове.

Згідно з домовленостями тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, черговий режим припинення вогню мав розпочатися з початку доби 5 березня. Сторони неодноразово заявляли про його порушення і звинувачували в цьому одна одну.