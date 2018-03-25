На Донбасі загинув один український військовий – штаб

Один український військовий загинув унаслідок обстрілу підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі, повідомив прес-центр штабу української воєнної операції в регіоні.

«Із заборонених мінськими домовленостями 120-мм мінометів агресор обстріляв наші позиції в Опитному та Лебединському, а з мінометів 82-го калібру й танку вів вогонь поблизу Пісків. Також 82-мм міномети ворог застосував по оборонцях Талаківки, гранатомети різних систем по захисниках Авдіївки, Богданівки та Широкиного, а великокаліберні кулемети по наших укріпленнях в районі Верхньоторецького», – заявили українські військові.

У штабі додали, що бойовики застосовували стрілецьку зброю поблизу шахти Бутівка, Кам’янки та тричі – біля Мар’їнки.

Бойовики угруповання «ДНР» звинувачують Збройні сили України в обстрілі Горлівки, унаслідок чого нібито загинула жінка, а також села Пікузи (раніше – Комінтернове). В угрупованні «ЛНР» не повідомляють про ситуацію на непідконтрольних українському уряду територіях.

Згідно з домовленостями тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, черговий режим припинення вогню мав розпочатися з початку доби 5 березня. Сторони неодноразово заявляли про його порушення і звинувачували в цьому одна одну.