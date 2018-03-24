Бойовики стріляли 5 разів, втрат серед військових ЗСУ немає – штаб

У штабі української воєнної операції на Донбасі 24 березня повідомили, що через обстріли підтримуваних Росією бойовиків ніхто із українських воїнів упродовж дня не постраждав. Згідно з повідомленням на сторінці штабу у Facebook, від початку доби і до 18-ї години суботи бойовики здійснили 5 обстрілів позицій ЗСУ.

Згідно з повідомленням, обстріли бойовиків тривали неподалік Кам’янки, Лебединського та Щастя.

Під час збройних атак підтримувані Росією бойовики використовували гранатомети різних типів, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Бойовики з угруповань «ДНР» та «ЛНР» на своїх сайтах не пишуть про порушення режиму тиші упродовж дня.

Згідно з домовленостями тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, черговий режим припинення вогню мав розпочатися з початку доби 5 березня. Сторони неодноразово заявляли про його порушення і звинувачували в цьому одна одну.