СБУ: військовим передали керівництво воєнною операцією на Донбасі

У Службі безпеки України заявляють про передачу військовим керівництва воєнною операцією на Донбасі.

«Єдине – змінилося керівництво. Ми офіційно передали керівництво антитерористичною операцією військовим», – сказав заступник глави СБУ Віктор Кононенко.

«Ми привели все в належний вигляд. А СБУ як брала участь, так і продовжуватиме на тих засадах, які були раніше», – додав він.

20 лютого президент України Петро Порошенко підписав закон про реінтеграцію Донбасу («Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях»). Цей документ, серед іншого, передбачає, що командування переходить від Антитерористичного центру СБУ до Об’єднаного оперативного штабу Збройних сил – тобто від спецслужб до військових. Також воєнна операція України на сході, яка називалася «антитерористичною», тепер має назву «заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, стримування і відсічі російській збройній агресії».

16 березня президент України Петро Порошенко призначив Сергія Наєва командувачем об’єднаних сил.

Командувач об’єднаних сил підпорядковується головнокомандувачу та начальнику генерального штабу. Керувати операцією буде Генеральний штаб.