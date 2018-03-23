СБУ: військовим передали керівництво воєнною операцією на Донбасі

У Службі безпеки України заявляють про передачу військовим керівництва воєнною операцією на Донбасі.
«Єдине – змінилося керівництво. Ми офіційно передали керівництво антитерористичною операцією військовим», – сказав заступник глави СБУ Віктор Кононенко.
«Ми привели все в належний вигляд. А СБУ як брала участь, так і продовжуватиме на тих засадах, які були раніше», – додав він.
20 лютого президент України Петро Порошенко підписав закон про реінтеграцію Донбасу («Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях»). Цей документ, серед іншого, передбачає, що командування переходить від Антитерористичного центру СБУ до Об’єднаного оперативного штабу Збройних сил – тобто від спецслужб до військових. Також воєнна операція України на сході, яка називалася «антитерористичною», тепер має назву «заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, стримування і відсічі російській збройній агресії».
16 березня президент України Петро Порошенко призначив Сергія Наєва командувачем об’єднаних сил.
Командувач об’єднаних сил підпорядковується головнокомандувачу та начальнику генерального штабу. Керувати операцією буде Генеральний штаб.
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