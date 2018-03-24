Українські військові не постраждали через обстріли на Донбасі – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє про обстріли в зоні конфлікту з боку підтримуваних Росією бойовиків протягом минулої доби, 23 березня. Водночас, за даними штабу, ніхто з українських військових не постраждав.

«Минулої доби бойовики російсько-окупаційних військ продовжували порушувати умови повного припинення вогню здійснивши три обстріли: один населеного пункту і два укріплень наших захисників. Зокрема на Донецькому напрямку із заборонених Мінськими домовленостями 120 мм мінометів окупанти обстріляли Авдіївку. Загалом по населеному пункту противник випустив шість мін. Внаслідок ворожого вогню частково зруйновано присадибний будинок і господарчу будівлю», – йдеться в повідомленні.

У штаб додали, що постраждалих серед цивільного населення також немає.

За повідомленням, близько півночі бойовики обстріляли позиції українських військових поблизу Мар’їнки, а також неподалік Кам’янки.

На Луганському напрямку упродовж доби зберігалася тиша, заявляють у штабі.

Зі свого боку, в угрупованні «ДНР», що контролює частину Донецької області, заявляють, що не зафіксували обстрілів з боку ЗСУ протягом минулої доби.

В угрупованні «ЛНР», що контролює частину Луганщини, інформації про обстріли немає.

Згідно з домовленостями тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, черговий режим припинення вогню мав розпочатися з початку доби 5 березня. Сторони неодноразово заявляли про його порушення і звинувачували в цьому одна одну.