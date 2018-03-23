Клімкін анонсує візит на Донбас міністрів закордонних справ Німеччини і Франції

Міністри закордонних справ Німеччини, Франції й України незабаром разом відвідають Донбас – поїздку 23 березня після переговорів з очільником МЗС Франції Жаном-Івом Ле Дріаном озвучив його український колега Павло Клімкін.

«Ми не змогли сьогодні поїхати на Донбас, але ми домовилися зробити це з новим міністром закордонних справ Німеччини разом. Поїдемо втрьох. Дуже важливо не тільки зрозуміти сенс російської агресії – важливо її відчути», – повідомив Клімкін.

Київ, Париж і Берлін співпрацюють у рамках «нормандського формату» для відновлення територіальної цілісності України, додав Клімкін.

Питання підтримки ініціатив України зі врегулювання конфлікту на Донбасі очільник МЗС Франції обговорював 22 березня в Києві також із президентом Петром Порошенком.

Після російської анексії Криму на Донбасі триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів і невиконанні Мінських угод, укладених з метою врегулювання конфлікту. Кремль відкидає ці звинувачення. Щодо Мінських домовленостей Москва заявляє, що є лише гарантом їх виконання, але не стороною і не має ніяких зобов’язань за ними.