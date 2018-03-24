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24 Березень 2018, Київ 21:49
Новини | Політика

Через бойове травмування 1 військовий загинув, 1 зазнав поранень – штаб АТО

У штабі АТО в суботу ввечері повідомили, що в одній з бригад на лінії зіткнення на Донбасі один військовослужбовець загинув, ще один зазнав поранення. За попередньою інформацією військових, це сталося внаслідок необережного поводження з боєприпасами.

«Триває з’ясування обставин інциденту», – заявили у прес-центрі штабу АТО.

Повідомляється, що травмованого військовослужбовця вже відвезли до лікувального закладу та надали необхідну медичну допомогу.

Раніше сьогодні в штабі АТО повідомляли, що в результаті бойових дій і п’яти обстрілів упродовж дня з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі ніхто з військовослужбовців ЗСУ не постраждав.

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