Афганський мирний процес обговорять представники понад 20 країн у Ташкенті

26 березня в столиці Узбекистану Ташкенті відбудеться міжнародна конференція щодо Афганістану, в якій візьмуть участь представники понад 20 країн, в тому числі з США, Європейського союзу, Росії, Китаю, Пакистану, Ірану та п'яти країн Центральної Азії. На конференції обговорюватися афганський мирний процес, а також боротьба з тероризмом, наркотиками і регіональна співпраця.

Конференція у Ташкенті стане продовженням ініціативи президента Афганістану Ашрафа Гані від 28 лютого про мирні переговори з талібами без попередніх умов.

Заступник держсекретаря США з політичних питань Том Шеннон також візьме участь у заході. Держдепартамент раніше заявив, що конференція у Ташкенті стане «продовженням демонстрації міжнародної підтримки мирного політичного врегулювання в Афганістані».

28 лютого президент Афганістану Ашраф Гані запропонував дозволити талібам перетворитися на політичну партію і заявив, що працюватиме над тим, щоб усунути санкції проти угруповання та запропонувати інші стимули, якщо рух «Талібан» приєднається до мирних переговорів.

«Талібан» наразі є далеким від прямих переговорів із підтримуваним Заходом урядом, який, на думку талібів, є незаконним.