Прокуратура розслідує переплату понад 10 мільйонів гривень за польові кухні для АТО – #Точно

Військова прокуратура Центрального регіону розслідує переплату за польові кухні військовою частиною 3078 Національно гвардії. Про це йдеться в оприлюдненій ухвалі Печерського райсуду Києва, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода

У травні 2017 року відкрито кримінальне провадження за фактом розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах у військовій частині 3078. За версією слідства, службові особи, які зловживаючи своїм службовим становищем, діяли в інтересах приватних фірм ТОВ «Вінпродтрейд» та ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» і надлишково перерахували на рахунки вказаних фірм 17 мільйонів гривень за поставлене неналежної якості майно.

Зокрема, під час досудового розслідування встановлено, що у серпні 2016 року військовою частиною 3078 здійснено закупівлю у ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» 94 польових причіпних кухонь КП - 125 за завищеними цінами, внаслідок чого переплачено 10,34 мільйонів гривень, мовиться в ухвалі. Закупівля відбулася за переговорною процедурою в скороченні терміни через проведення АТО. Тоді ціна за одну кухню склала 125 тисяч гривень.

В кінці минулого року суд надав доступ слідчим до інформації про рух коштів на банківському рахунку ТОВ «Спец-Ком-Сервіс».

В грудні 2017 року Національна поліція закупила без конкурсів нові автомобілі Renault Duster на загальну суму 24,5 мільйони гривень у ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» «для потреб оборони».