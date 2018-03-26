ВККС продовжує оцінювання суддів без участі Громадської ради доброчесності

Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) продовжує кваліфікаційне оцінювання суддів без участі Громадської ради доброчесності (ГРД).

«Ми сьогодні з ранку вийшли на роботу... Ми працюємо...», – заявив голова комісії Сергій Козьяков.

Напередодні Громадська рада доброчесності заявила, що припиняє свою участь у процесі кваліфікаційного оцінювання суддів. У раді доброчесності заявили, що її активістів «технічно витиснули» з процесу переатестації суддів.

Відповідно до закону «Про судоустрій і статус суддів» Громадська рада доброчесності збирає, перевіряє і аналізує інформацію щодо судді або кандидата на посаду судді, надає її Вищій кваліфікаційній комісії суддів. Також Рада має право надавати висновки про невідповідність судді або кандидата на посаду судді критеріям професійної етики та доброчесності.

Перші офіційні збори Громадської ради доброчесності відбулися 23 листопада 2016 року