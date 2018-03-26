Укроборонпром: контракт на танки «Оплот» для Таїланду завершений, наступна партія – для України

Контракт на постачання українських танків «Оплот-Т» до Таїланду успішно завершений, їх найближчим часом надішлють до країни-замовника, повідомив генеральний директор державного концерну «Укроборонпром» Павло Букін. За його словами, наступна партія танків буде виготовлена для Збройних сил України.

«Із завершенням експортного контракту з Таїландом концерн налаштовується на виробництво танків для ЗСУ. БМ «Оплот», прийнятий на озброєння ще 2009 року, вимагає оновлення деяких комплектуючих. Адже за цей час з’явилися важливі технологічні інновації. Водночас Збройні сили та підприємства «Укроборонпрому» отримали досвід застосування військової техніки у зоні АТО. Ми готові інтегрувати в «Оплоти» для української армії технології, опрацьовані з урахуванням бойового досвіду. Ідеться про передове цифрове оснащення, зокрема, прицільний комплекс та систему управління вогнем», – сказав Букін.

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко заявляв, що українська армія отримає танки цього року.