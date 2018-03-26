Апеляційний суд відмовився скасувати заочний арешт Димінського

Апеляційний суд Києва відмовився скасувати заочний арешт бізнесмена Петра Димінського, повідомила прес-служба суду.

«За результатами апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 1 березня 2018 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту, подану в інтересах підозрюваного Димінського Петра Петровича, – без задоволення», – заявили в суді.

18 серпня 2017 року на автодорозі Львів – Краковець поблизу села Ямельня Яворівського району Львівської області водій автомобіля Mercedes-Benz S65 скоїв зіткнення з автомобілем Opel Astra, внаслідок чого загинула водій «Опеля», 31-річна жителька одного з сіл Яворівського району Наталія Тріла. Відповідальність за ДТП взяв на себе охоронець Димінського, однак 12 грудня в ГПУ заявили, що закрили провадження щодо нього «у зв’язку з відсутністю в його діянні складу злочину».

Родичі загиблої заявляли, що за кермом був сам бізнесмен. Пізніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляв, що, за результатами ДНК, охоронець Петра Димінського не був за кермом на момент аварії.

У вересні охоронця Димінського взяли під домашній арешт, але наприкінці жовтня змінили запобіжний захід, зобов’язавши здати закордонний паспорт і не спілкуватися з потерпілими і свідками. Ці обмеження мали діяти до 17 грудня 2017 року.

За даними силовиків, у серпні Димінський покинув територію України. Його оголосили в розшук, перед цим суд надав дозвіл на його затримання.