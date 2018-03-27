Прокурор Закарпаття намагався приховати від НАЗК майна майже на півмільйона гривень – #Точно

Прокурор прокуратури Закарпатської області Іван Цар не зазначив у власній електронній декларації за 2015 рік майна сукупною вартістю 465 тисяч гривень. Про це йдеться у висновку Національного агентства з питань запобігання корупції, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Зокрема, прокурор не задекларував право користування будинком дружини площею 182 метри квадратних, в якому він і проживає, а також право на користування гуртожитком, в якому Іван Цар офіційно зареєстрований. Із нерухомості також не задекларована земельна ділянка дружини площею 351 метр квадратний.

Із бізнесу прокурор не задекларував дві фірми дружини – ТОВ «Оріана ЛТД» та ТОВ «Фенікс». Крім того, не задекларовані різні дрібні доходи.

За результатами перевірки в НАЗК дійшли висновку про недостовірну інформацію в декларації прокурора Закарпатської області Івана Царя і вирішили надіслати матеріали до Національного антикорупційного бюро.

Перевірка декларації прокурора тривала з червня 2017 року по лютий 2018 року, тобто дев’ять місяців.

В липні минулого року прокурор Волинської області Максим Киричук отримав 97 тисяч гривень зарплати.