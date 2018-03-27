Суд переніс розгляд справи Януковича у держзраді, адвокати вже пропустили 11 засідань

Оболонський районний суд Києва переніс на 4 квітня розгляд справи за обвинуваченнями колишнього президента Віктора Януковича у державній зраді.

Як повідомив головуючий суддя Владислав Дев’ятко, адвокати проінформували суд, що 27-29 березня будуть у відрядженнях, у місцях «перебування свідків захисту у Росії».

Сторона обвинувачення виступила за необхідність перенесення засідання та оголошення попередження захисникам за «неповагу до суду».

«Сторона захисту зірвала вже 11 судових засідань. Разом з тим задля забезпечення права на захист обвинуваченого Віктора Януковича суд вимушений оголосити перерву на 10 годину 4 квітня», – сказав Дев’ятко.

В Оболонському районному суді Києва 18-19 квітня у справі за обвинуваченнями колишнього президента Віктора Януковича у державній зраді відбудуться судові дебати. Судові дебати – це завершальна стадія судового слідства, сторонам надається право на підсумкові виступи, після цього суд йде до нарадчої кімнати для ухвалення рішення у справі.

Оболонський районний суд в кінці червня 2017 року розпочав заочний розгляд справи за звинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича. Події на Майдані розслідуються в окремому провадженні.

Екс-президент України Віктор Янукович, який втік до Росії після розстрілів на Майдані, всі звинувачення заперечує.