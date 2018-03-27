Косово: етнічні серби вийшли зі складу уряду після видворення посадовця

Етнічні серби вийшли зі складу уряду Косова у відповідь на арешт і видворення голови офісу уряду Сербії у справах Косова Марко Джурича.

Політики оголосили про своє рішення 27 березня під час зустрічі з Александаром Вучічем у Белграді. Серби стверджують, що більше не будуть підтримувати косівський уряд.

Етнічні серби також заблокували дорогу, яка з’єднує північ Косова й столицю країни Приштину.

Джурича затримали після його візиту до етнічно розділеного косівського міста Мітровиця. Влада Косова заявляє, що політик перетнув кордон незаконно. Поліцейські застосували сльозогінний газ, щоб розігнати натовп етнічних сербів, які протестували проти арешту Джурича.

Рішення етнічних сербів покинути уряд Косова з’явилося також після переговорів між Белградом і Приштиною щодо нормалізації стосунків, які відбулися 23 березня і завершилися без повідомлень про прогрес.