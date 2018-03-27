Суд у Чернігові переніс засідання у справі підозрюваного у шпигунстві громадянина Білорусі

Суд у Чернігові переніс на 5 квітня чергове підготовче засідання у справі громадянина Білорусі Юрія Політики, обвинуваченого в зборі секретної інформації в Україні на користь іноземної держави.

«Сьогодні на засідання не прийшов перекладач», – повідомив Радіо Свобода адвокат білоруса Тарас Герелюк.

Водночас захисник додав, що йому нічого не відомо з приводу можливого обміну Юрія Політики на затриманого і засудженого в Білорусі за звинуваченням у шпигунстві українського журналіста Павла Шаройка.

«Поки що в справі нічого нового. Про такий обмін мені нічого невідомо», – сказав він.

Це вже третє судове засідання, яке не змогли провести – на попередніх двох були відсутні адвокати.

Згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України, на етапі підготовчого засідання суд повинен визначити, чи відповідає обвинувальний акт кримінальному процесуальному законодавству України і чи виконав прокурор вимоги закону при його затвердженні.

Юрія Політику затримали в червні минулого року через підозру в збиранні секретної інформації на користь іноземної держави. Згідно з Кримінальним кодексом України, білорусу загрожує позбавлення волі на термін від 10 до 15 років з конфіскацією або без конфіскації.

Українські експерти висловлювали думки, що справа затриманого в Білорусі українського журналіста Павла Шаройка є відповіддю на затримання білоруського громадянина в Чернігові. КДБ Білорусі заперечував такі припущення.

Павло Шаройко був затриманий співробітниками КДБ Білорусі 25 жовтня 2017 року в Мінську і звинувачений у створенні в Білорусі шпигунської мережі з числа громадян країни, «які за грошову винагороду виконували його завдання збору інформації розвідувального характеру у військово-політичній сфері».

12 лютого стало відомо про початок суду над ним, який проходив за зачиненими дверима.