Немає підстав для затримання власника виявленої на Житомирщині спецтехніки – прокуратура

Немає підстав для затримання власника спеціальної техніки, 196 одиниць якої виявили на Житомирщині, повідомив військовий прокурор Центрального регіону України Григорій Рябченко.

У прокуратурі заявили, що техніка не є бойовою «і взагалі не є військовою».

«У власника вказаної техніки, яким є приватний підприємець, уже вилучені договори, довіреності та інші документи щодо купівлі-продажу, з яких можна зробити висновок, що придбання відбувалося упродовж останніх шести – восьми років. Як вважає слідство, на цей час немає підстав для затримання власника», – заявили у військовій прокуратурі.

У відомстві додали, що близько 30% техніки (72 одиниці) реалізовувалися Управлінням обліку надлишкового військового майна ЗСУ комерційним структурам через уповноважене державне підприємство. Згідно з повідомленням, слідчі не мають інформації про те, що окремі одиниці техніки завезені із зони української воєнної операції на Донбасі.

«Реалізація надлишкової чи такої, що вислужила терміни експлуатації, транспортної техніки із ЗСУ чи інших військових формувань передбачена чинним законодавством, оскільки реалізується техніка, яку економічно невигідно відновлювати», – зазначили у військовій прокуратурі.

У відомстві уточнили, що серед виявленої техніки 93 автомобілі та тягачі, 98 причепів кунг та цистерн, чотири одиниці БТР та одна – БРДМ.

27 березня поліція Житомирської області заявила, що виявила схему розкрадання спеціальної техніки і транспортних засобів у регіоні. Правоохоронці додали, що в інтернеті було розміщене повідомлення про продаж цієї техніки.