НАБУ: встановлений сьомий ймовірний учасник розкрадання коштів Держінвестпроекту

23 березня детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури встановили сьомого ймовірного учасника схеми розкрадання коштів Держінвестпроекту, заявили в НАБУ.

Згідно з повідомленням ним виявився директор ТОВ «Боржава резорт». Йому оголосили про підозру за статтею «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем».

За даними слідства, підозрюваний у змові зі службовими особами Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами державним підприємством «Державна інвестиційна компанія» упродовж 2012–2014 років заволоділи 165 мільйонами гривень бюджетних коштів, виділених для реалізації нацпроекту «Олімпійська надія-2022 — створення спортивно-туристичної інфраструктури».

Слідчі вважають, що замість використання грошей на реалізацію проекту їх перерахували на рахунки підконтрольних підприємств-нерезидентів з реєстрацією на території Республіки Кіпр.

12 грудня 2017 року в НАБУ повідомили про затримання чотирьох людей, які, ймовірно, причетні до розкрадання коштів 259,2 мільйона гривень Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України і «Державної інвестиційної компанії».

За версією слідства, затримані, зловживаючи своїм службовим становищем, уклали фіктивні договори позики між Держінвест-компанією, ТОВ «Борисфен» і ТОВ «Боржава резорт» для реалізації національних проектів «Якісна вода» та «Олімпійська надія- 2022».