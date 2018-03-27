Держкіно показало трейлер фільму про спротив українського корабля під час анексії Криму

Державне агентство з питань кіно показало трейлер фільму про спротив українського тральщика «Черкаси» під час анексії Криму Росією у 2014 році.

У Держкіно зазначили, що консультантом фільму є командир корабля Юрій Федаш, а до акторського складу увійшли моряки, які тримали оборону на кораблі навесні 2014-го року.

У відомстві додали, що фільм знімали в Очакові, Одесі та в одному з сіл Чернігівської області.​

​Зйомки фільму про події під час анексії Криму, коли протягом трьох тижнів на озері Донузлав моряки тральщика U-311 «Черкаси» чинили опір росіянам, розпочалися в квітні 2017 року.

Понад 40% коштів (бюджет повнометражного фільму «Черкаси» складає близько 40 мільйонів гривень) виділила держава.