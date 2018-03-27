Зупинений через російського підприємця чемпіонат Греції з футболу відновлять

Уряд Греції скасував тимчасове припинення чемпіонату країни з футболу.

Паузу оголосили після того, як 11 березня власник футбольного клубу ПАОК, російсько-грецький підприємець Іван Саввіді вийшов на поле у Салоніках зі зброєю на знак протесту проти рішення арбітра у грі з командою АЕК.

Очікується, що цього тижня дисциплінарний орган грецької Суперліги оголосить санкції проти ПАОКа. Зокрема, ймовірне зняття очок в турнірній таблиці, а також заборона Саввіді відвідувати стадіон.

Підприємець вийшов на поле після того, як арбітр не зарахував гол його команди. Він накинувся із звинуваченнями на арбітра Йоргоса Камініса. Після цього за рішенням арбітра матч був закінчений, а гравці АЕК покинули поле.

Саввіді – російсько-грецький бізнесмен, родом з в Грузії. Свій перший капітал він заробив на приватизації сигаретної фабрики на півдні Росії в 1990-х роках.