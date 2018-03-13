Греція призупиняє футбольну лігу після виходу на поле зі зброєю російського власника клубу ПАОК

Греція на невизначений час призупинила свою футбольну лігу після того, як власник футбольного клубу ПАОК вийшов на поле у Салоніках зі зброєю на знак протесту проти рішення арбітра у грі з командою АЕК.

12 березня у ФІФА закликали владу Греції вжити рішучих дій проти власника ПАОК Івана Саввіді, або призупинити матчі національної ліги.

У поліції заявили, що розслідують інцидент з Саввіді, речниця російської групи компаній «Агроком» Саввіді Тетяна Гордіна заявила, що той не зробив ніяких загрозливих жестів, а був, як вона висловилася, можливо, факт «порушення правил спорту».

Інцидент засудили європейські і світові футбольні організації.

11 березня власник з 2012 року клубу ПАОК, російський підприємець Іван Саввіді перервав матч чемпіонату Греції з футболу з командою АЕК в Салоніках. Це сталося після того, як арбітр не зарахував гол його команди. Саввіді вибіг на поле, за поясом у бізнесмена висіла кобура. Він накинувся із звинуваченнями на арбітра Георгіоса Камініса. Після цього за рішенням арбітра матч був закінчений, а гравці АЕК покинули поле.