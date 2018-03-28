Лідер КНДР приїхав до Пекіна і зустрівся з президентом Китаю

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин здійснив візит до Пекіна і зустрівся з головою КНР Сі Цзіньпіном, що стало його першою іноземною поїздкою з часу початку правління в 2011 році, повідомили 28 березня в уряді Китаю.

Офіційне інформаційне агентство Китаю «Сіньхуа» повідомило, що Кім Чен Ин заявив про свою прихильність «денуклеризації на Корейському півострові».

Як заявив Білий дім, китайське керівництво поінформувало у вівторок Вашингтон про візит північнокорейського лідера. Президенту Трампу також передали особисте послання голови КНР Сі Цзіньпіна. Офіційний Вашингтон заявив, що розглядає поїздку Кім Чен Ина в Китай, «як ще одне свідчення того, що наша кампанія максимального тиску створює відповідну атмосферу для діалогу з Північною Кореєю».

Аналітики стверджують, що візит голови КНДР є доказом його прагнення вийти з ізоляції і скасувати обтяжливі міжнародні санкції, введені через випробування ядерних бомб і міжконтинентальних балістичних ракет. Оглядачі не виключають, що Кім Чен Ин, ймовірно, захотів проконсультуватися з найбільшим союзником перед запланованими зустрічами з президентами США і Південної Кореї – за кілька тижнів до американо-північнокорейського саміту.

Китай є найбільшим торговельним партнером Північної Кореї, однак у Пхеньяна в останні роки були прохолодні відносини з Пекіном.